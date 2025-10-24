Спонсорами бального зала в Белом доме стали Google, Amazon и другие крупные компании

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Многие крупные американские компании, в том числе Google, Amazon и Apple, выделили деньги на строительство Бального зала в Белом доме по плану президента США Дональда Трампа, сообщает в пятницу The Washington Post.

В опубликованном Белом домом списке говорится, что более 30 физлиц и организаций стали донорами нового бального зала, строительство которого обойдется, как СМИ сообщали ранее, в $300 млн.

Донорами проекта называются Amazon, Apple, Comcast Corporation, Google, Lockheed Martin, Microsoft и многие другие.

Ранее Трамп заявил, что строительство зала "на 100% оплачивается лично мной и некоторыми моими друзьями".

Для строительства зала власти начали снос восточного крыла Белого дома. Это вызвало бурную реакцию среди американской общественности. В течение недели многие туристы прибывали к зданию, чтобы понаблюдать за этим процессом. Многие из них выразили негодование в связи с разрушением исторической части важного для американского народа места.

На спутниковых фотографиях можно видеть, что восточное крыло практически полностью снесено. Также строители срубили как минимум шесть деревьев, в том числе две магнолии, посаженные в память о президентах Уоррене Гардинге и Франклине Делано Рузвельте, и уничтожили сад имени Жаклин Кеннеди.

ABC News отмечает, что все эти изменения были сделаны без консультаций с правительственной комиссией, созданной для обеспечения сохранности и целостности правительственных зданий в округе Колумбия. При этом, в Белом доме заверили, что считают все свои действия законными.

Против сноса части здания выступили многие представители Демократической партии, в том числе бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон и ее дочь Челси. Также, по данным опроса YouGov, наибольшая часть американцев не одобряет происходящее: решительно одобряют снос всего 10% опрошенных, в какой-то степени одобряют 13%, в какой-то степени не одобряют 13%, а решительно не одобряют 40%. Вместе с тем, 24% респондентов затруднились ответить.

Сайт Белого дома, в ответ на критику со стороны демократов, изменил страницу с крупными событиями в истории здания. К таким событиям, как постройка восточного крыла и помещения для брифингов, были добавлены неловкие случаи, связанные с президентами-демократами, такие как сексуальный скандал, фигурантом которого стал Билл Клинтон, и "обнаружение кокаина", которое произошло во время пребывания на посту президента Джо Байдена.

На протяжении многих лет в восточном крыле Белого дома находился офис первой леди. Традиция началась с Элеоноры Рузвельт, которая была супругой занимавшего должность президента США с 1933 по 1945 годы Франклина Делано Рузвельта.

Нынешняя первая леди Мелания Трамп никак не прокомментировала снос восточного крыла.

Трамп планирует построить на месте восточного крыла бальный зал, который сможет вместить в себя до тысячи человек. Его площадь составит около 8,3 тыс. квадратных метров, и он станет почти в два раза больше главного здания Белого дома.

Ранее Трамп уже внес ряд модификаций в Белом доме, в частности, провел реновацию Овального кабинета. Эти действия также подверглись критике со стороны его политических оппонентов.