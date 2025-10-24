В Минобороны Армении заявили о приобретении оружия нового поколения

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Армения завершила процесс диверсификации отношений в сфере обороны, приобретает вооружение исключительно нового поколения, заявил министр обороны республики Сурен Папикян.

"2022 год был началом, когда мы приняли решение диверсифицировать отношения также в сфере обороны. Речь идет и о конкретно отношениях, и о покупке вооружения и военной техники. (...) Мы приобретаем вооружение исключительно нового поколения", - сказал Папикян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, "проблема преодолена, диверсификация осуществлена".

При этом Папикян заявил, что речь не идет о милитаризации Армении.

"Все делается для повышения обороноспособности нашей страны. Армию и вооружение Армения будет использовать исключительно в целях защиты своей территориальной целостности и суверенитета. За пределами границ Армении мы не имеем намерений использовать наши Вооруженные силы", - отметил он.

Министр также заявил, что Армения активно развивает собственную военную промышленность.