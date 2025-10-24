Литва закрыла границу с Белоруссией

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Литва временно закрыла два действующих пункта пропуска на границе с Белоруссией, сообщила в пятницу литовский премьер-министр Инга Ругинене.

"Сегодня вечером из Беларуси в Литву снова была запущена большая группа контрабандных метеозондов, что привело к временному закрытию аэропортов Вильнюса и Каунаса. В связи со сложившейся ситуацией Государственная пограничная служба закрыла пункты пропуска Шальчининкай и Мядининкай на границе с Беларусью до 12:00 завтрашнего дня", - написала Ругинене в соцсетях.

Она пояснила, что "службы действуют в соответствии с решениями, принятыми на заседании Комиссии по национальной безопасности на этой неделе".

"Комиссия соберется снова на следующей неделе, чтобы оценить последствия уже принятых решений и решить, что еще можно сделать в краткосрочной перспективе, чтобы нанести серьезный ущерб как контрабандистам, так и режиму Лукашенко, который позволяет им действовать", - заявила премьер Литвы.

Ранее на этой неделе Литва уже приостанавливала пропуск на границе с Белоруссией. Как сообщалось, в ночь на 22 октября в Литву прилетело несколько десятков метеозондов с контрабандой. В результате была нарушена работа Вильнюсского аэропорта, что затронуло около 30 рейсов и более 4 тыс. пассажиров. Пограничные пункты пропуска на литовско-белорусской границе были временно закрыты. Служба охраны государственной границы Литвы перехватила 12 метеозондов и задержала четырех человек, подозреваемых в контрабанде.

Литовский премьер Инга Ругинене тогда заявила, что республика полностью закроет границу с Белоруссией в случае повторения инцидентов с нарушением воздушного пространства.