Сухумский аэропорт перейдет на зимнее расписание

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Сухумский аэропорт завершает летний сезон полётов, сообщает Минэкономики Абхазии.

"Регулярные рейсы из Сухума будут выполняться до 25 октября, после чего начнёт действовать зимнее расписание. Частота полетов сократится. Это связано с сезонным снижением спроса", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что несмотря на переход в зимний режим, рейсы между Сухумом и Москвой сохранятся.Они будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам, на 50-местных самолётах Bombardier CRJ-200.

"Правительства Абхазии и России совместно работают над поддержанием стабильного авиасообщения", - добавили в Минэкономики республики.

1 мая, после возобновления работы, Сухумский аэропорт обслужил более 118 тысяч пассажиров, сообщила ранее пресс-служба воздушной гавани.

