Поиск

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано возле японского острова Хоккайдо

Жители Южных Курил ощутили толчки силой до 4 баллов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в ночь на субботу в Тихом океане возле восточного побережья японского острова Хоккайдо (самый северный остров Японии - ИФ), сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в ночь на субботу в Тихом океане возле восточного побережья острова Хоккайдо, эпицентр находился в 86 км южнее села Головнино (село находится на юге о. Кунашир, Южные Курилы Сахалинской области) на глубине 51 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Южных Курил (на островах Шикотан и Кунашир) сейсмическое событие ощутили силой до 4 баллов, тревога цунами не объявлялась. Жители этих островов сообщают в соцсетях, что в домах тряслись стены и качалась мебель.

Южные Курилы Хоккайдо Сахалин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Демократы в Сенате США попробуют отменить пошлины Трампа на товары из Канады

Демократы в Сенате США попробуют отменить пошлины Трампа на товары из Канады

США направили в Карибское море авианосец "Джеральд Форд"

Макрон пообещал Украине поставить дополнительные истребители Mirage в ближайшие дни

Макрон пообещал Украине поставить дополнительные истребители Mirage в ближайшие дни

Двух заключенных тюрьмы Санте будут судить за угрозы в адрес Саркози

В Хорватии спустя 17 лет вернут службу в армии по призыву

Bloomberg сообщил, что Трамп согласился на санкции против России после доклада Рубио

Bloomberg сообщил, что Трамп согласился на санкции против России после доклада Рубио

Источник сообщил о прибытии в США спецпосланника президента РФ Дмитриева

Источник сообщил о прибытии в США спецпосланника президента РФ Дмитриева

Китай впервые с 2021 года разместит долларовые гособлигации в Гонконге

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Президент Молдавии выдвинула бизнесмена Мунтяну в премьер-министры

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7432 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });