Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано возле японского острова Хоккайдо

Жители Южных Курил ощутили толчки силой до 4 баллов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в ночь на субботу в Тихом океане возле восточного побережья японского острова Хоккайдо (самый северный остров Японии - ИФ), сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в ночь на субботу в Тихом океане возле восточного побережья острова Хоккайдо, эпицентр находился в 86 км южнее села Головнино (село находится на юге о. Кунашир, Южные Курилы Сахалинской области) на глубине 51 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Южных Курил (на островах Шикотан и Кунашир) сейсмическое событие ощутили силой до 4 баллов, тревога цунами не объявлялась. Жители этих островов сообщают в соцсетях, что в домах тряслись стены и качалась мебель.