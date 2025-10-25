Вильнюс выразил протест Минску в связи с нарушениями воздушной границы
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Белоруссии был вызван в министерство иностранных дел Литвы, где ему вручена вторая за неделю нота протеста, сообщила в субботу пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.
"25 октября временный поверенный в делах Республики Беларусь был вызван в министерство иностранных дел Литовской Республики, где ему вручена строгая нота протеста в связи со вторым за эту неделю нарушением Республикой Беларусь воздушной границы Литвы", - говорится в заявлении литовского МИД.
Там подчеркнули, что инцидент "в очередной раз нанес значительный финансовый ущерб аэропортам, авиакомпаниям и пассажирам Литовской Республики".
"Министерство иностранных дел подчеркнуло, что нарушения государственной границы являются грубым нарушением международного права, напомнило о неоднократных нарушениях воздушного пространства Литвы со стороны Беларуси, призвало к немедленному подробному разъяснению инцидентов по установленным каналам и недопущению их повторения, а также предупредило, что литовская сторона расценивает инциденты как преднамеренную провокацию и эскалацию напряженности", - добавили в ведомстве.
23 октября белорусскому дипломату также вручалась нота протеста от литовского МИД в связи с аналогичным инцидентом.
22 и 24 октября в Литве фиксировали прилет с территории Белоруссии десятков метеозондов с контрабандой. В обоих случаях временно закрывалась литовско-белорусская граница, а также приостанавливал работу аэропорт Вильнюса.
Литовский премьер Инга Ругинене ранее заявляла, что республика полностью закроет границу с Белоруссией в случае повторения инцидентов с нарушением воздушного пространства.