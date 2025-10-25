Поиск

Вильнюс выразил протест Минску в связи с нарушениями воздушной границы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Белоруссии был вызван в министерство иностранных дел Литвы, где ему вручена вторая за неделю нота протеста, сообщила в субботу пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

"25 октября временный поверенный в делах Республики Беларусь был вызван в министерство иностранных дел Литовской Республики, где ему вручена строгая нота протеста в связи со вторым за эту неделю нарушением Республикой Беларусь воздушной границы Литвы", - говорится в заявлении литовского МИД.

Там подчеркнули, что инцидент "в очередной раз нанес значительный финансовый ущерб аэропортам, авиакомпаниям и пассажирам Литовской Республики".

"Министерство иностранных дел подчеркнуло, что нарушения государственной границы являются грубым нарушением международного права, напомнило о неоднократных нарушениях воздушного пространства Литвы со стороны Беларуси, призвало к немедленному подробному разъяснению инцидентов по установленным каналам и недопущению их повторения, а также предупредило, что литовская сторона расценивает инциденты как преднамеренную провокацию и эскалацию напряженности", - добавили в ведомстве.

23 октября белорусскому дипломату также вручалась нота протеста от литовского МИД в связи с аналогичным инцидентом.

22 и 24 октября в Литве фиксировали прилет с территории Белоруссии десятков метеозондов с контрабандой. В обоих случаях временно закрывалась литовско-белорусская граница, а также приостанавливал работу аэропорт Вильнюса.

Литовский премьер Инга Ругинене ранее заявляла, что республика полностью закроет границу с Белоруссией в случае повторения инцидентов с нарушением воздушного пространства.

Белоруссия Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД РФ сообщили об освобождении шеф-редактора "Sputnik-Азербайджан"

Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией

Путин назвал подписание конвенции ООН против киберпреступности историческим событием

Что случилось этой ночью: суббота, 25 октября

Трамп изучает планы ударов по объектам производства кокаина в Венесуэле

Трамп изучает планы ударов по объектам производства кокаина в Венесуэле

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано возле японского острова Хоккайдо

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано возле японского острова Хоккайдо

Литва закрыла границу с Белоруссией

Демократы в Сенате США попробуют отменить пошлины Трампа на товары из Канады

Демократы в Сенате США попробуют отменить пошлины Трампа на товары из Канады

США направили в Карибское море авианосец "Джеральд Форд"

Макрон пообещал Украине поставить дополнительные истребители Mirage в ближайшие дни

Макрон пообещал Украине поставить дополнительные истребители Mirage в ближайшие дни
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7437 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });