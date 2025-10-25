Поиск

Трамп встретится с Путиным, когда появится возможность заключить сделку по Украине

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, когда придет к выводу, что на ней можно будет заключить соглашение по Украине.

"Для встречи мне нужно будет понимать, что мы сможем заключить сделку", - приводят его слова американские СМИ.

По словам Трампа, он не хочет, чтобы потенциальная встреча закончилась без осязаемых результатов. "Я не хочу впустую тратить время", - сказал президент США.

США Дональд Трамп Владимир Путин Украина соглашение
