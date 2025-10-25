Поиск

Трамп не исключил, что обсудит с Си Цзиньпином импорт нефти из России в Китай

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что, вероятно, поднимет тему сокращения Китаем импорта российской нефти на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе.

"Я, вероятно, буду обсуждать это с ним (Си Цзиньпином - ИФ)", - сказал Трамп американским журналистам в субботу.

Он вновь заверил, что власти Индии готовы прекратить покупку российской нефти, а КНР сокращает такой импорт. В Дели и Пекине, со своей стороны, не подтверждали такие данные американского президента.

