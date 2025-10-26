Поиск

Японский грузовой космический корабль стартовал к МКС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Новый японский грузовой космический корабль HTV-X1 в воскресенье успешно стартовал в первый полет к Международной космической станции (МКС), сообщило Аэрокосмическое агентство Японии (JAXA).

Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя H3-24 с космического центра на острове Танэгасима на юго-западе Японии в 09:00 по местному времени (в 03:00 по Москве).

Японский "грузовик" доставит на МКС около шести тонн груза, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Стыковка японского грузового корабля с МКС планируется 29 октября после автономного полета. Она будет осуществлена путем его захвата автоматической рукой-манипулятором станции Canadarm-2 и последующим подведением к стыковочному узлу американского модуля Harmony. Предполагается, что корабль будет находиться в составе станции до конца года.

Это первый из новой серии грузовых кораблей Японии под названием HTV-X. Он является приемником японского космического корабля HTV, который запускался девять раз в период с 2009 по 2020 год. Главным отличием HTV-X от предыдущей версии HTV заключается в том, что он несет большую полезную нагрузку. Он может оставаться пристыкованным к МКС до шести месяцев.

Модернизированный грузовой корабль способен доставлять на МКС около 5850 кг груза, из которых порядка 4070 кг размещается в герметичном отсеке. HTV-X также способен перевозить крупногабаритные предметы в негерметичном отсеке массой до двух тонн.

Масса аппарата составляет 16 тонн, длина - 8 м, диаметр - 4,4 м. Корабль изготовлен компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) по заказу и в партнёрстве с JAXA.

Аэрокосмическое агентство Японии будет использовать HTV-X для проведения экспериментов и тестирования передовых технологий на околоземной орбите в течение до 18 месяцев после того, как "грузовик" покинет космическую станцию. После схождения с орбиты он сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.

