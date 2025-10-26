Минфин США сообщил о согласовании с КНР параметров будущего торгового соглашения

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения, заявил в воскресенье глава Минфина США Скотт Бессент.

"Президент Трамп дал мне значительный рычаг для давления угрозой ввести пошлины в 100%, и я считаю, что мы с КНР договорились об очень существенных рамках (соглашения - ИФ)", - сказал министр в эфире телеканала NBC News.

По его словам, подобные согласованные положения могут позволить "избежать этих пошлин и обсудить много других вопросов с китайцами".

Бессент добавил, что это "рамочное соглашение" готово для встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая запланирована на следующую неделю.