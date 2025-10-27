Фондовые индексы США завершили торги в пятницу на рекордных максимумах

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, завершив сессию на рекордных максимумах.

Подъему рынка способствовали статданные, показавшие менее существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в США в сентябре. Темпы роста потребительских цен в стране в прошлом месяце повысились до 3% в годовом выражении с 2,9% в августе, сообщило министерство труда США. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 3,1%.

Опубликованная статистика укрепила уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую процентную ставку на каждом из двух оставшихся в этом году заседаниях.

"Сентябрьские данные по инфляции открыли путь для снижения ставки ФРС на октябрьском заседании и, вероятно, в декабре", - заявил аналитик Carson Group Райан Детрик, слова которого приводит Reuters.

Отчет о динамике потребительских цен приобрел особую важность в связи с продолжающимся шатдауном в США, из-за которого большинство статистических данных не публикуется.

Вслед за выходом статистики Белый дом заявил, что правительство, вероятно, не сможет обнародовать данные о динамике потребительских цен за октябрь из-за шатдауна. Приостановка финансирования не дает возможности специалистам, занимающимся подготовкой этих данных, выйти на работу, что "лишает нас крайне важной информации", говорится в посте Белого дома в соцсети X.

В числе лидеров роста среди компонентов индекса Dow Jones в пятницу оказались акции International Business Machines Corp. (+7,9%), Goldman Sachs Group Inc. (+4,4%), Nvidia Corp. (+2,3%).

Стоимость бумаг Alphabet Inc. увеличилась на 2,7% на информации о крупной сделке с ИИ-стартапом Anthropic.

Капитализация Ford Motor Co. подскочила на 12,2% благодаря сильной квартальной отчетности автопроизводителя.

Котировки акций General Dynamics Corp., Procter & Gamble Co. и Intel Corp., также показавших хорошие результаты в минувшем квартале, выросли на 2,7% 0,9% и 0,3% соответственно.

Цена бумаг Applied Materials Inc. увеличилась на 0,1%. Компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, планирует сократить 4% сотрудников, сообщило CNBC.

Рыночная стоимость Alaska Air Group упала на 6,1% к закрытию рынка. Выручка авиакомпании в третьем квартале выросла на 23%, совпав с ожиданиями экспертов, однако ее прибыль резко снизилась из-за высоких расходов и операционных проблем. Кроме того, прогноз Alaska Air на текущий квартал разочаровал аналитиков.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 1,01% - до 47207,12 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,79% - до 6791,69 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 1,15%, составив 23204,87 пункта.