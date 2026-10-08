В США заявили, что не хотят "бесполезных процессов" при работе над украинским урегулированием

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Администрация США по-прежнему готова работать над решением украинского конфликта, но при этом будет избегать тех инициатив, которые не дают реального прогресса, заявил в четверг глава Госдепа Марко Рубио.

"Мы не хотим участвовать в бесполезных процессах, которые не приводят к прогрессу", - сказал он на пресс-конференции в Португалии.

При этом Рубио заверил, что Вашингтон по-прежнему "готов помогать в выработке решения".

Он напомнил, что, по мнению США, решение этого конфликта может быть только дипломатическим.