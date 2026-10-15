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Парламент Швеции не поддержал кандидатуру главы социал-демократов на пост премьер-министра

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Парламент Швеции отклонил кандидатуру лидера социал-демократов и главы левоцентристского блока партий Магдалены Андерссон на должность премьер-министра страны, сообщает The Local.

Против проголосовали 248 депутатов, за - 99, ее кандидатуру поддержали только депутаты от ее Социал-демократической партии.

После этого спикер риксдага Андреас Норлен будет должен обсудить с лидерами партий, чью кандидатуру выдвинуть на пост премьера. Он может предлагать кандидатов на эту должность для голосования в парламенте до четырех раз. Если выбрать нового премьер-министра не получится, в стране проводятся досрочные выборы.

В Швеции правительство формируется по принципу негативного парламентаризма, согласно которому премьер-министру не требуется поддержка большинства. Достаточно, чтобы 175 из 349 членов риксдага не выступали против его кандидатуры.

Выборы в риксдаг прошли в сентябре. На них выиграл находившийся ранее в оппозиции левоцентристский блок, обеспечивший себе 176 мест. В этот альянс входят Социал-демократическая рабочая партия, Левая партия, Партия зеленых и Партия центра.

Правый блок получил 173 места. В него входят Умеренная коалиционная партия, Либеральная партия, Христианские демократы и поддерживающие их Шведские демократы.

Швеция Андреас Норлен Магдалена Андерссон
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