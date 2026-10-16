В Стамбуле из-за наводнений пришлось эвакуировать больше 3057 человек

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Стамбуле из-за наводнений, вызванных ливнями, потребовалось эвакуировать в общей сложности 3057 человек, сообщает AP со ссылкой на местные власти.

По информации газеты Hurriyet, шесть человек пропали без вести. Днем ранее сообщалось, что в городе из-за наводнений погибли три человека.

Ливни и наводнения вызвали 48 оползней и обрушения стен 53 зданий, сообщил Daily Sabah министр Стамбуа по вопросам окружающей среды Мурат Курум. От стихии пострадали около трехсот компаний.

В отдельных районах города выпало до 272 мм осадков на квадратный метр, Курум назвал этот ливень рекордным для Стамбула за 83 года.

В городе на два дня отменяли занятия в школах, были сбои в работе аэропорта. Горожан призывают по возможности оставаться дома и не использовать мотоциклы и личные автомобили.

Центр координации по ликвидации последствий стихийных бедствий города прогнозирует сильные дожди вплоть до 17 октября.