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Лукашенко уверен в завершении конфликта на Украине в 2026 или 2027 году

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко верит в скорое завершение конфликта на Украине, передает "БелТА".

"И этот мир будет. Если не в этом году, то в следующем. Я абсолютно убежден", - - заявил он во время рабочей поездки в Витебскую область, где ознакомился с подготовкой одного из отрядов народного ополчения.

Завершение конфликта, по мнению Лукашенко, необходимо, и в этом заинтересованы как Украина, так и Россия, поскольку конфликт приводит к негативным последствиям для обеих стран.

"Да, Россия мощнее, крепче, она еще может долго воевать. Но все равно истощение очень сильное, влияние на экономику огромное, вы это тоже видите. Кому это приятно и нужно? Россияне это понимают, они готовы к миру", - сказал Лукашенко.

"Украинцам, если они не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем будет еще сложнее, а потом и невозможно будет", - добавил белорусский президент.

Украина Александр Лукашенко Белоруссия
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