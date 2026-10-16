В Казахстане мужчинам отменят выплату пособия в декретный отпуск

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане мужчины могут оформлять декретный отпуск по уходу за ребенком, однако с 2027 года выплаты будут предоставляться только матерям, сообщил на пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

"Мужчина может выходить в декретный отпуск, осуществлять уход за своим ребенком, но пособие он не будет получать. Пособие будет получать только мама", - сказал он.

По его словам, изменение связано с пересмотром назначения выплаты, которая теперь будет называться пособием по материнству и предназначаться для поддержки матери и восстановления ее здоровья.

"По закону, который принят уже, декретные выплаты получают только мамы. Объясню почему. Потому что само пособие меняется - и название, и назначение. Пособие теперь называется "по материнству". Соответственно, пособие для мамы и ребенка на восстановление здоровья, для поддержания мамы и так далее", - пояснил министр.

Он уточнил, что мать сможет выйти на работу и при этом продолжать получать выплату из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Для отдельных категорий граждан предусмотрены выплаты из республиканского бюджета, а для работающих женщин, имеющих право на социальные выплаты, источником финансирования выступает ГФСС.

"Мама может выйти на работу и до 1,5 лет из Государственного фонда социального страхования она может получать выплату, это категория А и B, если она из категории C, D, E, то она из республиканского бюджета, и, если работала, из Государственного фонда социального страхования получает, а муж-супруг может быть на декретном отпуске и ухаживать за ребенком", - отметил Ертаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует сэкономить около 700 млрд тенге в 2027 году и почти 2,5 трлн тенге за три года за счет реформирования системы социальной поддержки и перехода к принципу нуждаемости.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление, предусматривающее применение новых условий для назначения государственных пособий с 1 января 2027 года.