Лидер Приднестровья увеличил пожизненные выплаты бывшим главам ПМР

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - За два месяца до завершения своего мандата лидер Приднестровья Вадим Красносельский увеличил пожизненные выплаты бывшим руководителям непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Такие поправки к законуо гарантиях бывшим президентам, вице-президентам, председателям Верховного совета и их семьям он подписал 16 октября.

Поправки вступят в силу 1 января 2027 года - вскоре после того, как Красносельский перейдет в категорию "бывших президентов".

В соответствии с предыдущей редакцией закона, бывшие главы Приднестровья на протяжении всей оставшейся жизни получали ежемесячное содержание в размере 80% от должностного оклада действующих должностных лиц. Теперь размер этих выплат будет включать 80% от всей месячной зарплаты - с учетом надбавок и доплат. Пожизненное содержание выплачивается в дополнение к пенсии.

Кроме того, согласно поправкам, бывшим главам Приднестровья положено иметь помощника за счет бюджета, охранников, служебный автомобиль с водителем и полным обеспечением (бензин, ремонт и обслуживание). Предусмотрена оплата стационарной и мобильной связи, международных звонков и доступа в интернет с сохранением прежних номеров. Приднестровский закон предусматривает бесплатное медицинское обслуживание для семьи и ежегодные выплаты на санаторное лечение в дополнение к пенсии.

Эти условия будут распространяться на лиц, завершивших полномочия или ушедших в отставку по состоянию здоровья, то есть только на Игоря Смирнова и Вадима Красносельского, при условии проживания в регионе более 183 дней в году. Это означает, что льготы не распространяются на Евгения Шевчука, который скрывается от приднестровских прокуроров и судей.

1 сентября президиум тираспольского "Верховного Совета" присвоил Красносельскому высшее воинское звание в регионе - генерал-полковник. Это тоже предусматривает существенную прибавку к пенсии.

Полномочия Красносельского истекают в декабре 2026 года. Он уже определил своего преемника. Им станет тираспольский вице-премьер Виталий Нягу, который накануне был выдвинут кандидатом на пост президента Приднестровья. Его выдвинул Общеприднестровский форум, который возглавляет сам Красносельский.