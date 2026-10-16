Глава ЕК заявила, что партнеры ЕС должны помогать финансировать Украину

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что государства-партнеры должны помочь Евросоюзу финансировать Украину, так как ее расходы будут расти по мере продолжения военных действий.

"Мы ускоряем оказание помощи для удовлетворения самых неотложных потребностей Украины. Вы знаете о программе кредитной поддержки Украины, она работает. Мы уже предоставили почти 16 млрд евро в рамках оборонного компонента этой программы. Мы также продолжаем поддерживать бюджет Украины - это второе направление нашей помощи. До конца года может быть выделено еще 17 млрд евро, разумеется, при условии, что Украина проведет необходимые реформы", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в пятницу в Брюсселе после заседания саммита ЕС.

"Европа делает многое, но реальность такова: пока продолжается война, потребности Украины в финансировании будут только расти. На сегодняшний день на долю Европейского союза и его государств-членов приходится 80% всей внешней помощи Украине. Мы продолжим играть ведущую роль, но нам крайне необходимо, чтобы к поддержке подключились и другие партнеры", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что параллельно Евросоюз ведет дискуссии с Украиной и Соединенными Штатами о том, как прийти к миру.