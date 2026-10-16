Глава ЕК оценила в 70 млрд евро дефицит финансирования Украины на 2027 год

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Кредит Евросоюза для Украины в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы не покрывает все потребности Киева, остается дефицит в 70 млрд евро в 2027 году, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Вы помните, что мы одобрили кредит поддержки для Украины в размере 90 млрд евро. Мы всегда говорили, что это покрывает две трети необходимой бюджетной и оборонной поддержки. В этом году мы выделяем в общей сложности 45 млрд, и еще 45 млрд запланированы на следующий год. Дефицит на 2026 год уже покрыт. Но дефицит, который мы видим в 2027 году, составляет 70 млрд евро", - подтвердила глава ЕК, отвечая на соответствующий вопрос в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе, где проходил саммит ЕС.

Она повторила свой тезис о том, что для покрытия недостающей трети финансирования Брюссель ожидает помощи партнеров.

"И, конечно, война продолжается, и предсказать ее трудно. Когда мы планировали 90 млрд, мы не могли предвидеть, как будет выглядеть 2027 год, но теперь ясно, что у нас есть дефицит в 70 млрд, который необходимо покрыть", - резюмировала фон дер Ляйен.