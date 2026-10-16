Трамп поздравил Маска с выпуском летающего электрического спорткара Roadster

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поздравил Илона Маска, который представил летающий спортивный электромобиль Tesla Roadster 2.

"Я очень рад за Илона. Это очень впечатляет", - сказал Трамп журналистам.

"Не знаю, увидите ли вы в этой машине меня", - отметил президент.

Ранее Tesla и аэрокосмическая SpaceX представили оснащенный ракетными двигателями спортивный электромобиль. На презентации спорткар въехал на рампу в форме полуокружности, удержался на ней в перевернутом положении, затем "взлетел", оторвавшись от поверхности, потом перевернулся в воздухе и приземлился. Roadster может разгоняться с 0 до 60 миль (96,6 км) в час быстрее чем за секунду. Маск заявляет, что эта машина сможет "фактически летать, как ракета". Ожидается, что модель появится на дорогах не раньше 2028 года.