Поиск

Иран усилил противовоздушную оборону страны на случай новых американских ударов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Иран укрепил систему противовоздушной обороны на случай возможного возобновления ударов со стороны США, заявил официальный представитель вооруженных сил Исламской Республики бригадный генерал Мохаммад Акраминия, передает агентство ISNA.

Он сообщил, что армия восстановила значительную часть оборонительной техники, пострадавшей в ходе войны с США, а также получила новые средства для расширения возможностей ПВО.

"Сегодня наш оборонительный потенциал находится на гораздо более высоком уровне, чем во время войны или даже до ее начала", - подчеркнул генерал. О добавил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) совместно с армией провели специальные учения, в ходе которых с использованием нового вооружения и техники отрабатывались комбинированные и инновационные операции.

Комментируя заявление представителя вооруженных сил Исламской Республики, агентство Bloomberg указывает, что оно прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп в четверг в интервью телеканалу Newsmax не исключил возможности применения против Ирана самой мощной в американском арсенале неядерной авиабомбы GBU-43/B, известной как "мать всех бомб" (MOAB), после промежуточных выборов.

Заявление Ирана об укреплении своей обороны перед лицом возможных новых ударов со стороны США - это очередной признак того, что Исламская Республика готовится к возобновлению полномасштабных боевых действий на фоне продолжающегося напряженного противостояния с Вашингтоном, отмечает агентство.

Подобные высказывания подчеркивают растущую среди иранских официальных лиц уверенность в том, что Трамп возобновит военные действия, говорится в публикации.

Хроника 28 февраля – 16 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США Мохаммад Акраминия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ЕК оценила в 70 млрд евро дефицит финансирования Украины на 2027 год

 Глава ЕК оценила в 70 млрд евро дефицит финансирования Украины на 2027 год

Трамп заверил, что Вашингтон не отдавал распоряжение замедлить "Старлинк" на Украине

Конгрессмен США представил законопроект, призванный заблокировать сделку по дизелю с РФ

 Конгрессмен США представил законопроект, призванный заблокировать сделку по дизелю с РФ

Герасимов заявил об остановке работы основных украинских портов на Черном море

Герасимов заявил, что с 1 сентября в зоне СВО взяты под контроль 92 населенных пункта

Путин и папа римский провели телефонный разговор

 Путин и папа римский провели телефонный разговор

В Казахстане мужчинам отменят выплату пособия в декретный отпуск

 В Казахстане мужчинам отменят выплату пособия в декретный отпуск
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3914 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12374 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов