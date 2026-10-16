Иран усилил противовоздушную оборону страны на случай новых американских ударов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Иран укрепил систему противовоздушной обороны на случай возможного возобновления ударов со стороны США, заявил официальный представитель вооруженных сил Исламской Республики бригадный генерал Мохаммад Акраминия, передает агентство ISNA.

Он сообщил, что армия восстановила значительную часть оборонительной техники, пострадавшей в ходе войны с США, а также получила новые средства для расширения возможностей ПВО.

"Сегодня наш оборонительный потенциал находится на гораздо более высоком уровне, чем во время войны или даже до ее начала", - подчеркнул генерал. О добавил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) совместно с армией провели специальные учения, в ходе которых с использованием нового вооружения и техники отрабатывались комбинированные и инновационные операции.

Комментируя заявление представителя вооруженных сил Исламской Республики, агентство Bloomberg указывает, что оно прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп в четверг в интервью телеканалу Newsmax не исключил возможности применения против Ирана самой мощной в американском арсенале неядерной авиабомбы GBU-43/B, известной как "мать всех бомб" (MOAB), после промежуточных выборов.

Заявление Ирана об укреплении своей обороны перед лицом возможных новых ударов со стороны США - это очередной признак того, что Исламская Республика готовится к возобновлению полномасштабных боевых действий на фоне продолжающегося напряженного противостояния с Вашингтоном, отмечает агентство.

Подобные высказывания подчеркивают растущую среди иранских официальных лиц уверенность в том, что Трамп возобновит военные действия, говорится в публикации.