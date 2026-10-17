Военные США предотвратили экспорт иранской нефти на $25 млрд

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы в рамках проводимой в настоящее время морской блокады не дали возможность Ирану экспортировать сырую нефть на сумму $25 млрд, а также содействовали заморозке его криптовалютных активов на сумму $350 млн, сообщил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"На данный момент мы не позволили Ирану экспортировать сырую нефть на сумму как минимум $25 млрд, а также оказали поддержку межведомственным усилиям США по заморозке криптовалютных активов на сумму около $350 млн", - заявил он в своем видеообращении.

"Это еще больше ограничило возможности Тегерана по финансированию вооруженных группировок и восстановлению запасов оружия и военной инфраструктуры, уничтоженных в ходе американской военной кампании", - сказал Купер.

Глава CENTCOM подчеркнул, что американские военные в тесном взаимодействии с другими государственными ведомствами нанесли серьезный удар по Тегерану в трех ключевых сферах, таких как экспорт нефти, цифровые финансовые операции и выплаты силовым структурам.

По словам адмирала, в противном случае эти средства были бы направлены на финансирование подконтрольных Ирану ополчений и преступных сетей, а также на организацию атак против американских сил и региональных союзников США.

Купер указал, что финансовое давление все сильнее сказывается на способности Ирана выплачивать денежное довольствие собственным силовым структурам, в том числе служащим Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Он отметил, что Тегеран уже задерживает выплату зарплат, пенсий и пособий в ряде секторов, включая нефтяную и энергетическую отрасли, промышленность, строительство и сферу безопасности.

Финансовые трудности, по его словам, затронули и связанные с Ираном ополчения в различных странах региона; некоторые из них даже приостанавливают выплаты своим бойцам, чтобы перенаправить средства в пользу КСИР.

Купер заявил, что сам КСИР испытывает сложности с выплатами личному составу, назвав происходящее свидетельством растущего финансового отчаяния в иранских силовых структурах.

По его словам, военно-морская блокада Ирана со стороны США продолжает действовать: единственным исключением из ограничений на морской импорт и экспорт является гуманитарная помощь. "Хочу особо подчеркнуть: за исключением гуманитарной помощи, которую мы разрешили ввозить, Иран не осуществляет ни экспорта, ни импорта морским путем", - сказал глава CENTCOM.