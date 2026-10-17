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Северная Корея испытала торпедную систему нового типа

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - КНДР провела подводные испытания новой торпедной системы, управляемой с участием ИИ, сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Испытания признаны успешным и важным шагом в развитии военно-морских сил страны. Испытания подтвердило работу улучшенных двигателей, созданных в ходе более чем 180 испытаний за последние пять лет. В новой высокоскоростной и высокоточной торпеде используется искусственный интеллект для обнаружения целей и наведения", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе сообщалось о проведении вооруженными силами КНДР в Японском море запуска двух видов стратегических крылатых ракет с подводной лодки.

Северная Корея ЦТАК
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