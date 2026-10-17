Трамп назвал учениями военную компанию США против Ирана

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что вооруженный конфликт с Ираном - настолько простой для американской армии, что больше похож не на войну, а на учения.

"Это не война, просто учения, учения",- сказал Трамп, выступая на предвыборном митинге республиканцев в штате Джорджия.

Ранее, в сентябре, Пентагон отчитался Конгрессу США о расходах на военную компанию против Ирана в $45,1 млрд.

В последние месяцы США и Иран в целом не обмениваются ударами. При этом иранские военные периодически обстреливают суда, следующие через Ормузский пролив без согласования маршрута с Тегераном. Американские военные, со своей стороны, поддерживают морскую блокаду Ирана.