Финляндия ввела временные ограничения на полеты и судоходство в Финском заливе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Силы обороны Финляндии ввели утром в субботу временные ограничения на воздушное и морское сообщение в восточной части Финского залива.

"Силы обороны Финляндии рано утром в субботу ввели временную зону ограничения для полетов авиации и морской эксплуатации в восточной части Финского залива", - сообщила пресс-служба сил обороны.

Ни одного дрона на территории Финляндии не зафиксировано, отметили финские военные.

Уточняется, что эта мера связана с атаками Украины на соседние регионы России.

Аналогичные ограничения вводились в пятницу утром и действовали около трех часов.