В Индии задержали лидера движения "Народной партии тараканов"

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Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Индийская полиция взяла под стражу лидера движения "Народной партии тараканов" Абхиджита Дипке, сообщает в субботу India Today.

"Дипке дважды получал уведомления с запретом посещать Центральный парк в Коннот-Плейс (район Нью-Дели), однако запрет был нарушен. Задержание связано с опасениями по поводу нарушения общественного порядка", - передает издание со ссылкой на полицию Нью-Дели.

В субботу Дипке должен будет предстать перед мировым судом.

Ранее "Народная партия тараканов" угрожала общенациональными протестами в случае, если руководитель избиркома Гьянеш Кумар не подаст в отставку.

Оппозиционные силы обвиняют избирком в предвзятости и утверждают, что списки избирателей были изменены, чтобы привести "Индийскую народную партию" премьер-министра Нарендры Моди к победе на выборах.

В избиркоме Индии, в свою очередь, заявили, что "разные точки зрения являются нормальной частью принятия решения в любом учреждении". Партия Моди выступила в защиту избиркома и выразила мнение, что оппозиция начала "клеветническую кампанию", поскольку регулярно проигрывает на выборах.