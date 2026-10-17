Поиск

В Индии задержали лидера движения "Народной партии тараканов"

В Индии задержали лидера движения "Народной партии тараканов"
Фото: Ashish Vaishnav/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Индийская полиция взяла под стражу лидера движения "Народной партии тараканов" Абхиджита Дипке, сообщает в субботу India Today.

"Дипке дважды получал уведомления с запретом посещать Центральный парк в Коннот-Плейс (район Нью-Дели), однако запрет был нарушен. Задержание связано с опасениями по поводу нарушения общественного порядка", - передает издание со ссылкой на полицию Нью-Дели.

В субботу Дипке должен будет предстать перед мировым судом.

Ранее "Народная партия тараканов" угрожала общенациональными протестами в случае, если руководитель избиркома Гьянеш Кумар не подаст в отставку.

Оппозиционные силы обвиняют избирком в предвзятости и утверждают, что списки избирателей были изменены, чтобы привести "Индийскую народную партию" премьер-министра Нарендры Моди к победе на выборах.

В избиркоме Индии, в свою очередь, заявили, что "разные точки зрения являются нормальной частью принятия решения в любом учреждении". Партия Моди выступила в защиту избиркома и выразила мнение, что оппозиция начала "клеветническую кампанию", поскольку регулярно проигрывает на выборах.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Индии задержали лидера движения "Народной партии тараканов"

 В Индии задержали лидера движения "Народной партии тараканов"

Что случилось этой ночью: суббота, 17 октября

На этой неделе в районе Ормузского пролива зафиксировано не менее 12 атак на суда

 На этой неделе в районе Ормузского пролива зафиксировано не менее 12 атак на суда

Финляндия ввела временные ограничения на полеты и судоходство в Финском заливе

Большой танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Трамп пока не будет вводить санкции в отношении покупателей российской нефти

 Трамп пока не будет вводить санкции в отношении покупателей российской нефти

Глава ЕК оценила в 70 млрд евро дефицит финансирования Украины на 2027 год

 Глава ЕК оценила в 70 млрд евро дефицит финансирования Украины на 2027 год

Трамп заверил, что Вашингтон не отдавал распоряжение замедлить "Старлинк" на Украине

Конгрессмен США представил законопроект, призванный заблокировать сделку по дизелю с РФ

 Конгрессмен США представил законопроект, призванный заблокировать сделку по дизелю с РФ

Герасимов заявил об остановке работы основных украинских портов на Черном море
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12386 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3919 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов