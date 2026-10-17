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Военные Судана атаковали с воздуха город Ньяла, где находится администрация СБР

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана накануне нанесли авиаудары по позициям Сил быстрого реагирования (СБР) в городе Ньяла (провинция Южный Дарфур), где располагается самопровозглашенная администрация СБР, сообщает в субботу Al Jazeera.

Целями военных стали в том числе командные центры СБР. Суданское командование заявило, что налет привел к гибели десятков бойцов СБР.

В ответ СБР обвинили военных в ударе дроном по рынку в Ньяле, в результате чего погибли 30 мирных жителей. Но в СБР не стали приводить данные о своих возможных потерях.

Между тем, по данным Al Jazeera, за последние 24 часа боевые действия между вооруженными силами и СБР активизировались во многих частях Судана. В частности, СБР наносили удары при помощи БПЛА по местам добычи полезных ископаемых в провинции Южный Кордофан. В свою очередь армия продолжала атаковать дронами территорию под контролем СБР в регионе Дарфур.

В октябре главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан вновь пообещал освободить всю территорию Судана от СБР.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тыс. человек. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая столицу Хартум, откуда ранее удалось выбить противника; СБР - юг страны и регион Дарфур.

Ньяла Судан СБР
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Военные Судана атаковали с воздуха город Ньяла, где находится администрация СБР

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