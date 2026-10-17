В Тунисе проходят протесты против политики президента и экономической ситуации

Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Противники политики президента Туниса Каиса Саида в субботу вышли на многотысячную демонстрацию протеста в стране, сообщают западные СМИ.

Протесты идут под руководством Всеобщего союза тунисских трудящихся. Среди участников протеста - представители самых разных политических сил, безработные, юристы, доктора, журналисты, группы гражданского общества. Марш проходит по авеню Хабиб Бургиба - главной улице Туниса. По столице страны размещены сотни полицейских для поддержания порядка.

Нынешней акции предшествовал период раздробленности среди оппозиции, что мешало провести масштабную демонстрацию.

Недовольные президентом, в частности, критикуют его за неверную, по мнению недовольных, экономическую политику, ущемление прав и свобод населения. При этом, напоминают СМИ, в Тунисе отмечается ухудшение экономической ситуации и работы общественных служб, перебои в водо- и электроснабжении, нехватка лекарств и товаров первой необходимости.

В 2021 году после уличных протестов против Партии возрождения Саид принял на себя расширенные полномочия, распустил парламент, отправил в отставку десятки судей, утвердил право главы государства утверждать законопроекты указами после одобрения их правительством. Противники Саида обвиняли его в госперевороте. В 2022 году в стране прошел референдум, на котором граждане поддержали принятие новой конституции с расширением полномочий президента. Однако в референдуме приняли участие лишь треть от 9,3 млн зарегистрированных в Тунисе избирателей; референдум бойкотировали оппозиционные группы.

Саид отвергает обвинения в подавлении политических соперников.