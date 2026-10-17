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На Тайване заказали систему анализа спутниковых снимков ИИ для мониторинга перемещений армии КНР

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Власти Тайваня заключили контракт, по которому они должны получить систему анализа спутниковых снимков методами искусственного интеллекта (ИИ), которые должны быстро определить изменения в расстановке сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает в субботу South China Morning Post.

Контакт передали компании ThinkTron - совместному предприятию тайваньских и японских специалистов, специализирующихся на ИИ, геоинформационных системах и средствах слежения. Система должна быть готова к концу апреля, стоимость заказа - $1,45 млн.

По данным издания, заказанные ИИ-инструменты должны исследовать снимки, покрывающие 100 квадратных километров площади, и за минуты определять наличие кораблей, самолетов, ракетных установок и радаров НОАК. Предполагается, что эти средства сократят время и ресурсы на отслеживание изменений в размещении сил НОАК.

Технология должна быстро засекать активность на военных базах возле Тайваня и вокруг него и определять ее тип. Целью станет улучшение системы раннего предупреждения и процесса принятия решений.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя. США продают Тайваню оружие, что, согласно позиции Пекина, обостряет ситуацию в регионе.

Тайвань ThinkTron Китай НОАК
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