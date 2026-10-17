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В Абхазии заявили о планах увеличить пропускную способность границы с РФ в девять раз

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пропускную способность российско-абхазской границы планируется увеличить более чем в девять раз к 2028 году, сообщил начальник погрануправления Службы госбезопасности Абхазии Рустам Латипов на встрече с президентом республики Бадрой Гунба.

"В настоящее время проходит реконструкция инфраструктуры КПП на территории Российской Федерации, планируется модернизировать схемы пропуска транспорта и граждан. В Абхазии создана правительственная комиссия, которая формирует предложения к техзаданию для контрольных органов", - сказал Латипов.

По его словам за девять месяцев нынешнего года российско-абхазскую границу пересекли 8,5 млн человек и 1,8 млн транспортных средств. Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели снизились примерно на 12% и 5%.

В то же время Латипов отметил рост пассажиропотока в Сухумском аэропорту.

"Аэропорт за 9 месяцев обслужил около 190 тысяч пассажиров. В 2025 году воздушным транспортом было перевезено 127 тысяч человек. Железнодорожным транспортом за этот период перевезено более 470 тысяч пассажиров", - сказал он.

Кроме того, Латипов отметил рост морского грузового потока. За девять месяцев, по его словам, "зафиксировано 423 судозахода через порты Сухума, Очамчыры и Пицунды, что значительно превышает прошлогодние показатели".

Абхазия
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