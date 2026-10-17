Президент Абхазии поручил обеспечить бесперебойные поставки цитрусовых через границу

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Бадра Гунба поручил ведомствам, несущим службу на КПП "Псоу" обеспечить бесперебойное прохождение цитрусовых грузов через российско-абхазскую границу в период сбора и экспорта урожая,-сообщает пресс-служба главы республики.

"За каждой партией цитрусовых стоит большой труд местных фермеров, их финансовые вложения и надежды на успешную реализацию урожая. Необходимо создать все условия, чтобы сельхозпроизводители могли беспрепятственно экспортировать свою продукцию", - сказал он на совещании в администрации президента

Глава республики также поручил профильным ведомствам ежедневно следить за ситуацией на пункте пропуска и поддерживать постоянную связь с российскими коллегами до окончания цитрусового сезона, отмечается в сообщении.

По предварительным оценкам минсельхоза республики, урожай цитрусовых в текущем сезоне ожидается достаточно высоким - он может составить около 40 тыс. тонн. По прогнозам, порядка 38 тысяч тонн из общего объема придется на мандарины.

Коммерческие поставки цитрусовых плодов из Абхазии в Россию ориентировочно начнутся в конце октября. В прошлом году из республики в Россию было экспортировано 34 тысячи тонн мандаринов.