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Взрыв произошел на складе боеприпасов в Багдаде

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на складе боеприпасов в иракской столице Багдаде, данных о погибших не поступало, сообщают в субботу ближневосточные СМИ со ссылкой на Силы народной мобилизации (PMF).

"Взрыв, который произошел сегодня днем на старом складе амуниции на востоке Багдада, по последним сообщениям, не привел к жертвам", - цитируют СМИ заявление PMF.

Отмечается, что склад находился на территории базы PMF.

PMF - это военизированное формирование в составе ВС Ирака, которое подчиняется напрямую премьер-министру.

Багдад Ирак
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