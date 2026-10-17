Президент Узбекистана и премьер Госсовета КНР обсудили расширение партнерства

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в субботу принял делегацию Китая во главе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, прибывшим в республику с двухдневным официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили укрепление стратегического партнерства, уделив особое внимание реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров Узбекистана и Китая в Бишкеке в августе этого года.

Отмечена активизация контактов на уровне парламентов, правительств, внешнеполитических и отраслевых ведомств, регионов и деловых кругов. Узбекистан подтвердил приверженность политике "одного Китая" и борьбе против "трех сил зла".

По данным пресс-службы, товарооборот двух стран демонстрирует устойчивый рост, портфель проработанных проектов достиг около $60 млрд, в Узбекистане создано более 6 тыс. совместных предприятий с китайским участием. Также увеличивается число китайских туристов, продолжается обмен опытом в сфере сокращения бедности.

Приоритетными направлениями дальнейшего сотрудничества названы "зеленая" энергетика, химическая промышленность, геология, автомобилестроение, металлургия, сельское хозяйство, модернизация инфраструктуры, мирный атом, цифровые технологии, искусственный интеллект, станкостроение и робототехника.

Отдельное внимание уделено строительству железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан. Отмечено, что ее ввод в эксплуатацию придаст дополнительный импульс развитию торговли и транспортной взаимосвязанности в регионе.

Стороны также обсудили расширение туристических, культурных и образовательных обменов, в том числе увеличение частоты авиарейсов между городами двух стран. В ближайшее время в Китае пройдут Дни культуры Узбекистана, также планируется взаимное открытие культурных центров.

Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), формата "Центральная Азия - Китай" и других многосторонних структур.

После посещения Узбекистана Ли Цян направится в Таджикистан, где примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.