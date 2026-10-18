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Финляндия ввела ограничения на авиационное и морское сообщение в Финском заливе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Силы обороны Финляндии ввели в ночь на воскресенье временные ограничения на авиационное и морское сообщение в восточной части Финского залива.

"Силы обороны Финляндии рано утром в воскресенье ввели временную зону ограничения для воздушного и морского сообщения в восточной части Финского залива", - сообщила пресс-служба финского оборонного ведомства.

Там уточнили, что данная мера связана с атаками Украины на соседние регионы России.

Аналогичные меры предпринимались в пятницу и субботу.

Финляндия Финский залив ограничения
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