Пожар произошел в Канаде на одной из крупнейших военных баз страны

Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в Канаде в провинции Альберта на военной базе Уэйнрайт - она одна из крупнейших в стране; есть погибшие и раненые, сообщает в воскресенье CNN.

Уточняется, что пожарных вызвали около 4 часов дня субботы по местному времени. Огонь распространялся быстро, так как в этот день в разных районах провинции был сильный ветер с порывами до 100 км/ч, сообщает Associated Press.

О числе жертв и пострадавших пока нет информации, но, по данным AP, людей стали доставлять в больницы Эдмонтона в 180 километрах от базы, так как ближайшие к ней учреждения не справляются с нагрузкой.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что пожар возник в результате "серьезного инцидента", не уточняя деталей. Официально о причинах происшествия пока не сообщается.