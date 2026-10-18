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Летевший из Хургады в Петербург самолет приземлился в Хельсинки

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Летевший из египетского курорт Хургада самолет авиакомпании Nesma Airlines приземлился в воскресенье в столице Финляндии Хельсинки, сообщают финские СМИ со ссылкой на береговую охрану Финского залива.

"Причиной посадки стало временное закрытие аэропорта Санкт-Петербурга из-за атаки украинских беспилотников", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, самолет дозаправился в Финляндии и вскоре продолжил рейс.

В субботу аналогичную посадку совершил также летевший из Хургады в Санкт-Петербург самолет авиакомпании Red Sea Airlines.

Хельсинки Финляндия Хургада Петербург Nesma Airlines
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