Два человека погибли в результате выезда машины на футбольное поле во время матча в США

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минимум два человека погибли, в том числе шестилетний ребенок, еще 11 получили травмы, когда автомобиль врезался в толпу на поле во время футбольного матча юниорский лиги в американском городе Уичита (штат Канзас), сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на территории спортивного комплекса Stryker Sports Complex.

За рулем автомобиля находилась 34-летняя женщина. Она не пыталась покинуть место происшествия и теперь сотрудничает со следствием.