В МИД РФ заявили, что подход Трампа к теме Ирана не помогает поиску договоренности

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Подход президента США Дональда Трампа в отношении руководства Ирана не помогает достичь стабильности в регионе, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда президент Трамп открыто говорит, что они уничтожили все руководство Ирана, там назначили второе руководство, его тоже уничтожили, сейчас там третье руководство, но они не очень понимают, кто там у них что делает и кто решает. Наверное, это не тот подход, который может помогать далеко расположенному региону искать договоренности на основе взаимного уважения, на основе международного права", - сказал Лавров журналистам.

Он добавил, что эта ситуация лишний раз убеждает Россию в необходимости в любом конфликте концентрироваться на его первопричинах.