Лукашенко доложены результаты проверки силового блока Белоруссии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложены результаты прошедшей в республике проверки силовых структур, сообщил в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1" государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

"Нюанс был в чем: мы усложнили проверку воздействием в постоянном режиме диверсионно-разведывательными группами (условного - ИФ) противника. Мы проверку завершили, доложили Президенту письменно со всеми проблемными вопросами, положительными моментами. Положительных моментов больше, естественно: высокий моральный дух, желание и способность выполнить задачи, стремление выполнить задачи", - сказал Вольфович.

По его словам, проверка вскрыла также некоторые проблемы. "Ведь для этого, по сути, и проводятся подобные мероприятия: чтобы вскрыть проблемные места и решить их", - отметил он.

Давая оценку проверке боевой готовности, госсекретарь Совбеза заявил, что белорусские силовики справились на 9,5 из 10.

"Проверки позволяют оценить степень управляемости, оснащенности, обученности и так далее. В условиях, когда действительность требует повышенного внимания к вопросам несения боевого дежурства, боевой службы, выполнения оперативно-разыскных задач, это наиболее оптимальный способ подготовить подразделения. Это самый лучший вариант подготовки нашего силового блока к выполнению задач по предназначению", - в свою очередь заявил в эфире телеканала заместитель главы Администрации президента Павел Муравейко.