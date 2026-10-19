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Японский космический аппарат MMX в понедельник стартует к спутнику Марса Фобосу

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Японский межпланетный космический аппарат MMX (Martian Moons eXploration) в понедельник стартует с миссией к спутнику Марса Фобосу, в ходе которой он должен будет собрать образцы его грунта и доставить их на Землю, сообщает Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Запуск аппарата массой 4480 кг с помощью тяжелой ракеты H3 будет осуществлен с космического центра на острове Танэгасима на юго-западе Японии во вторник в 04:41 по токийскому времени (в понедельник в 22:41 по Москве).

Космический аппарат состоит из трех модулей: двигательного модуля для торможения при выходе на орбиту Марса, посадочного модуля с оборудованием для забора проб и возвращаемого модуля, который доставит образцы грунта на Землю. На борту MMX семь научных инструментов. Среди ключевых - инфракрасный спектрометр MIRS, лазерный высотомер LIDAR и гамма-спектрометр MEGANE, предоставленный NASA.

Прибытие зонда к Марсу ожидается примерно в августе 2027 года. Аппарат проведет несколько лет на орбите вокруг Фобоса, а также второго спутника Марса Деймоса, изучая их.

Забор проб грунта с Фобоса запланирован на 2029 год. Перед началом операции зонд выпустит на его поверхность мини-ровер IDEFIX массой 30 кг, созданный JAXA совместно с французским космическим агентством CNES и немецким DLR. Ровер должен будет обследовать поверхность Фобоса и помочь выбрать место для забора грунта. Операция будет осуществлена с помощью устройств, созданных NASA и JAXA.

Всего в рамках миссии планируется собрать не менее 10 граммов грунта. После этого капсула с образцами будет отправлена на Землю. Она должна приземлиться в Австралии в 2031 году.

Основная цель миссии - выяснить происхождение спутников Марса, найти возможные следы древней микробной жизни и отработать технологии для будущих пилотируемых полетов на Марс.

Главный вопрос, который предстоит решить ученым, являются ли Фобос и Деймос астероидами, захваченными гравитацией Марса миллиарды лет назад, или они образовались из обломков, разлетевшихся после столкновения крупного тела с Красной планетой. Изучение химического состава полученных образцов грунта Фобоса должно помочь ученым получить ответ.

NASA Фобос Марс JAXA
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