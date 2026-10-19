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Трамп заявил, что Киев мог заключить сделку на лучших условиях два года назад

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский два года назад упустил выгодный для Киева момент для урегулирования конфликта с Москвой.

"Два года назад он мог заключить сделку на более выгодных условиях, чем он может сейчас", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Его страна лежит в руинах, утратила много территорий, доступ к океанам и морям, численность мужского населения низкая, мужчины получают ранения или гибнут", - добавил американский лидер.

Дональд Трамп Владимир Зеленский США РФ
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