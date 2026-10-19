Трамп заявил, что Россия не оказывает существенной поддержки Ирану

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - РФ не предпринимает серьезных усилий по оказанию поддержки Ирану, и следует стремиться к тому, чтобы так было и дальше, заявил президент США Дональд Трамп.

"Важно, что Россия, в сравнении с тем, что она могли бы сделать, почти ничего не предпринимает для помощи Исламской республике Иран. Может быть, Россия не помогает вообще", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что хочет, "чтобы и дальше так было. И мне удастся этого добиться, если мне не будут мешать глупые люди".