Поиск

Мишустин отправится в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств ШОС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправится в Душанбе, где 19-20 октября примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Главы правительств рассмотрят вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в контексте 25-й годовщины создания объединения", - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров государств - членов 1 сентября этого года в Бишкеке, а также реализации Стратегии развития ШОС до 2035 года.

В пресс-службе сообщили, что итоги заседания будут отражены в совместном коммюнике. Планируется также принять концепцию создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными наземными грузовыми перевозками и утвердить инициативу о содействии высококачественному и устойчивому развитию международных железнодорожных перевозок государств - членов ШОС.

Михаил Мишустин Душанбе ШОС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынки акций Европы выросли в пятницу, недельный подъем Stoxx 600 стал максимальным с июня

 Рынки акций Европы выросли в пятницу, недельный подъем Stoxx 600 стал максимальным с июня

Более 200 человек доставлены в полицию в ходе беспорядков в центре Милана

 Более 200 человек доставлены в полицию в ходе беспорядков в центре Милана

Почти 40 человек госпитализированы после пожара на военной базе в Канаде

Трамп заявил, что Киев мог заключить сделку на лучших условиях два года назад

КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

 КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

Президент США обвинил Зеленского в росте мировых цен на дизельное топливо

Трамп объяснил решение не вводить дополнительные санкции против России

 Трамп объяснил решение не вводить дополнительные санкции против России

Президент Франции осудил масштабные беспорядки во Франции

Ле Пен и Меланшон прокомментировали беспорядки во Франции

Во Франции из-за беспорядков задержали две тысячи человек

 Во Франции из-за беспорядков задержали две тысячи человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12421 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3929 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов