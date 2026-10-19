Мишустин отправится в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств ШОС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправится в Душанбе, где 19-20 октября примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Главы правительств рассмотрят вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в контексте 25-й годовщины создания объединения", - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров государств - членов 1 сентября этого года в Бишкеке, а также реализации Стратегии развития ШОС до 2035 года.

В пресс-службе сообщили, что итоги заседания будут отражены в совместном коммюнике. Планируется также принять концепцию создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными наземными грузовыми перевозками и утвердить инициативу о содействии высококачественному и устойчивому развитию международных железнодорожных перевозок государств - членов ШОС.