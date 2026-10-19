Рынки акций Европы выросли в пятницу, недельный подъем Stoxx 600 стал максимальным с июня

Здание Европейского центрального банка Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили неделю с позитивным настроением.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,7% - до 644,74 пункта. По итогам недели он прибавил более 2%, что стало наилучшим показателем с конца июня.

"Эта неделя наглядно показала, насколько важна диверсификация в моменты, когда технологический сектор США, на который приходится значительная доля инвестиций, оказывается под давлением", - отмечает старший рыночный аналитик Capital.com Даниэла Хэторн.

Германский DAX в пятницу увеличился на 1%, французский CAC 40 - на 0,3%, британский FTSE 100 - на 0,4%, итальянский FTSE MIB поднялся на 0,9%, испанский IBEX 35 - на 0,8%.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 3,8% в годовом выражении, что является максимальным подъемом с сентября 2023 года, согласно окончательным данным статуправления ЕС. В августе они выросли на 3,2%.

Сохранение инфляции на высоком уровне поддерживает ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком. Член совета управляющих регулятора и глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что не исключает дополнительного увеличения ставок ЕЦБ после их повышения в июне и сентябре.

Его коллега из финского ЦБ Олли Рен отметил, что на состояние европейской экономики влияет множество факторов, помимо инфляции, подогреваемой подорожанием энергоресурсов. Одним из них является рост доходности государственных облигаций, который может оказать негативное воздействие на экономическую активность. При этом он подчеркнул важность взвешенного подхода к принятию решений относительно ставок.

Прибыли крупнейших европейских компаний, акции которых входят в расчет Stoxx 600, по итогам третьего квартала увеличились в среднем на 20,7%, согласно прогнозу опрошенных LSEG IBES аналитиков. Выручка, как ожидается, выросла на 11%.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 в пятницу стали акции Nordex, подорожавшие на 12,3%. EBITDA германского производителя ветровых турбин в июле-сентябре выросла более чем вдвое относительно того же периода прошлого года и оказалась значительно лучше прогноза экспертов.

Рыночная стоимость Brunello Cucinelli поднялась на 4,3% после того, как итальянский производитель товаров класса "люкс" улучшил годовой прогноз выручки.

Сильную позитивную динамику показали цены бумаг оборонных подрядчиков: Hensoldt (+6%), Renk Group (+6,7%), Rheinmetall (+6,3%), Leonardo (+4,7%), Babcock International (+3,6%), Thales (+2,8%) и BAE Systems (+2,6%).

Заметно подорожали акции автопроизводителей, включая Renault - на 3,3%, Mercedes-Benz - на 2,9%, BMW AG - на 3,5%, Stellantis - на 2,8%, Volkswagen - на 3,2%, Daimler Truck - на 1,7%.

Котировки бумаг представителей нефтегазовой отрасли также выросли, в том числе BP Plc - на 0,6%, Shell и Equinor - на 0,8%, TotalEnergies - на 0,6%.

В то же время акции британской финтех-компании Wise и шведского банка Avanza Bank подешевели на 7,7% и 2,8% соответственно, хотя финансовые результаты за минувший квартал в обоих случаях оказались лучше ожиданий аналитиков.