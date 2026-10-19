Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали макроэкономические и корпоративные новости.

Объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально с апреля, сообщила в пятницу Федеральная резервная система (ФРС). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в августе промпроизводство повысилось на 0,1%. Ранее сообщалось, что оно не изменилось.

Давление на рынок в пятницу оказал сброс акций чипмейкеров, продолжающийся уже восемь сессий подряд - максимум со времен финансового кризиса 2008 года.

Бумаги Nvidia Corp. подешевели на 1,4% по итогам торгов, Intel Corp. - на 5,8%, Advanced Micro Devices - на 6%, Broadcom - на 4,5%, Micron и Marvell Technology - на 5,6%, ON Semiconductor - на 2,3%, Qualcomm Inc. - на 3,5%.

Tesla и SpaceX сократили рыночную стоимость на 2,1% и 1,7% соответственно на фоне слухов о возможном слиянии.

Акции CoreWeave рухнули на 11,9%, подсветив очередную волну долговых опасений в отношении сегмента ИИ-инфраструктуры.

Относительно скромные показатели выручки Anthropic также оказали негативное влияние на котировки компаний из этой сферы. Цена бумаг Amazon.com Inc. снизилась на 1,9%, Oracle Corp. - на 4,6%, Alphabet Inc. - на 2,5%, Microsoft Corp. - на 1,9%.

Капитализация Apple Inc. повысилась на 0,4% после новостей о поддержке локальной работы ИИ-агента Muse на новых Mac Studio. Разработчик агента и активный инвестор в ИИ-инфраструктуру Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) потеряла 3,7% рыночной стоимости.

Котировки акций Netflix Inc. упали на 2,9% после новостей о назначении бывшего топ-менеджера Disney Питера Райса главным директором по контенту вместо Белы Баджарии, покидающей стриминговый сервис после около десяти лет работы.

Рыночная стоимость Exxon Mobil повысилась на 2,5%. Нефтяной гигант сообщил, что рост маржи нефтепереработки в третьем квартале может увеличить его прибыль в сегменте переработки и транспортировки (downstream) на $4,5 млрд по сравнению с предыдущим кварталом, а продажа части активов в сегменте upstream принесет дополнительную прибыль в размере $700 млн.

Котировки акций конкурирующей Chevron Corp. выросли на 2,6%, ConocoPhillips - на 3,4%, Diamondback Energy - 4,3%.

Coca-Cola Co. увеличила капитализацию на 2,1% после новостей о том, что сеть ресторанов быстрого питания KFC выбрала ее в качестве поставщика напитков для своих заведений в США. PepsiCo, которая обслуживала их около 40 лет, продолжит поставлять напитки в рестораны KFC и сестринской Taco Bell за пределами страны, ее акции прибавили 2,4%.

Бумаги Travelers Cos. подорожали на 1,5%. Одна из крупнейших американских компаний сферы страхования недвижимости и от несчастного случая отчиталась о квартальных выручке и скорректированной прибыли лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг Super Micro Computer уменьшилась на 9,9%, CRH - на 8,4%, Moderna Inc. - на 7,8%, Palo Alto Networks - на 7,7%, Seagate Technology - на 7,6%, Palantir Technologies и Datadog - на 7,2%, Skydance - на 4,8%, Salesforce Inc. - на 2,5%, Cisco Systems Inc. - на 2,2%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,34% - до 52002,41 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,09% - до 7659,44 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 2,14% и закрылся на отметке 26140,03 пункта.