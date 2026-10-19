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Минобороны РФ заявило о ночном массированном ударе по целям в Киеве и области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по целям в Киеве и Киевской области, заявило Минобороны РФ в понедельник.

"Поражены предприятия военной промышленности, объекты хранения крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и центр обработки данных в городе Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении ведомства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Киев Киевская область
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