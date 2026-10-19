Россия и Белоруссия подпишут правила работы общего рынка электроэнергии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия намерены в ближайшее время финализировать договоренности о формировании объединенного рынка электроэнергии, подписав правила его работы, заявил белорусский министр энергетики Денис Мороз в эфире гостелеканала ОНТ.

"В настоящий момент мы имеем подписанный договор, и буквально в ближайшее время должны финализировать свои договоренности, подписав правила, по которым будет работать соответствующий рынок", - сказал Мороз.

Глава Минэнерго Белоруссии подчеркнул, что ключевой особенностью станет взаимодействие субъектов хозяйствования двух стран по обмену электрической энергией. "Это повысит надежность и доступность электроэнергии в обеих странах", - заявил он.