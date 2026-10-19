Очередь фур на выезд из Белоруссии в Польшу и Литву за выходные выросла вдвое

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Очередь фур на выезд из Белоруссии в Польшу и Литву с минувшей пятницы выросла в два раза, сообщил белорусский Госпогранкомитет в понедельник.

Согласно данным ведомства, оформления в пунктах пропуска на границе с Евросоюзом утром 19 октября ожидает более 1,32 тыс. грузовиков, до выходных их число составляло порядка 625.

Самое загруженное направление проходит через польские пункты пропуска - въезда на сопредельную территорию ожидают более 940 фур. Сотрудники польских погранпереходов Кукурыки (на белорусской стороне - Козловичи) и Бобровники (Берестовица) с пятницы приняли на свою территорию 47% и 14% грузового транспорта соответственно, говорится в сообщении.

"Около 400 большегрузов ожидают въезда в Литву перед погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Сопредельные контролирующие службы за выходные дни оформили 20% большегрузов", - добавляет ведомство.