Президент Киргизии рассказал, что беглый олигарх Аблязов предлагал ему устроить переворот в Казахстане

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью изданию Super.kg рассказал, что беглый казахстанский олигарх Мухтар Аблязов в 2020 году предлагал ему устроить госпереворот в Казахстане.

По словам Жапарова, телефонный разговор с Аблязовым состоялся в 2020 году.

"Он меня хвалил, что киргизы совершили третью революцию, и попросил помочь, сказав, что прилетит в Бишкек для организации революции в Казахстане. Я ответил, что не вмешиваюсь в политику соседних стран и не буду портить отношения с Казахстаном", - рассказал Жапаров.

Жапаров также опроверг заявление Аблязова о том, что якобы просил у него деньги во время октябрьских событий 2020 года в Киргизии. "Если он такое говорит, значит, настоящий аферист. Я у него никаких денег не просил", - заявил Жапаров.

Аблязов - беглый казахстанский олигарх и оппозиционный политик, на родине осужденный за различные преступления, в том числе - хищении порядка $6 млрд.