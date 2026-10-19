В НАТО перешли от патрулирования воздушного пространства к полноценной ПВО

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В текущем году Североатлантический альянс незаметно перешел от задач по патрулированию воздушного пространства (air policing) к полноценной противовоздушной обороне (air defence), сообщает в понедельник Rapporteur.

"Ранее раздельные миссии теперь объединены под единым командованием, а правила применения сил унифицированы для противодействия одновременным угрозам", - пишет интернет-издание.

В интервью ему заместитель командующего Объединенным командованием ВВС НАТО генерал-лейтенант Гийом Тома заявил, что это решение было принято верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе осенью 2025 года после того, как несколько беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши.

"Цель изменений - повысить гибкость и эффективность альянса в условиях все более сложной обстановки в сфере безопасности. Новая концепция объединяет две ранее самостоятельные задачи - противодействие летательным аппаратам (включая БПЛА) и защиту от баллистических ракет - в единую миссию, действующую в рамках общей системы управления", - объясняет Rapporteur.

По словам натовского генерала, новая миссия обеспечивает "круговой, 360-градусный охват". Речь идет об "эшелонированной системе, предназначенной для нейтрализации широкого спектра угроз от ударных беспилотников и крылатых ракет до боевых самолетов и баллистических ракет".

При этом переход от миссии по патрулированию к системе противовоздушной обороны не привел к увеличению численности личного состава или расширению материально-технических возможностей Объединенного командования ВВС НАТО.

Как уточнил генерал Тома, главным достижением стало совершенствование системы управления и унификация правил применения сил, что сделало "процесс реагирования на угрозы гораздо более эффективным, независимо от их типа".